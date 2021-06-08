У Києві може з'явитися новий мікрорайон

На закинутій території колишнього тепличного господарства, в районі вулиці Юрія Кондратюка в Оболонському районі Києва може з'явитися новий житловий мікрорайон.

Про це в коментарі "Апостроф" повідомила розробниця детального плану території Мінського масиву, архітекторка Олена Збаратська.

Детальним планом території передбачено будівництво дитячих садків, загальноосвітньої школи зі стадіоном і класами професійної освіти, комплексу соціально-побутового обслуговування населення, амбулаторії сімейних лікарів,

– сказала Збаратська.

"Передбачені об'єкти інфраструктури задовольнять всі потреби нового мікрорайону. Також заплановано будівництво нової транспортної розв'язки, інженерних мереж водопостачання, електропостачання та каналізації. Окремо відзначу, що в даному детальному плані території передбачено облаштування парку площею понад 30 гектарів", – прокоментувала архітекторка Олена Збаратська.

У березні 2021 Комісія Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин уже підтримала проєкт рішення щодо детального плану території Мінського масиву. Тепер план повинні затвердити на сесії Київради загальним голосуванням.

Довідка

Детальний план території Мінського масиву передбачає: