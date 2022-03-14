У Києві можна отримати цілодобову медико-психологічну допомогу у телефонному режимі
Джерело:КМДА
Незважаючи на те, що Київ ще з першого дня вторгнення Росії зазнає обстрілів, багато людей героїчно залишаються у столиці.
Той, хто потребує медико-психологічної допомоги, має можливість отримувати її цілодобово у телефонному режимі.
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Психологи зазначають, що у будь-кого сьогодні із цілком об’єктивних причин можуть виникнути відчуття тривоги, суму та відчаю. У таких випадках краще не залишатися наодинці із самим собою, а довіритися професіоналам.
Куди можна звернутись
Телефони психологів КНП "Клінічна лікарня "ПСИХІАТРІЯ", які приймають дзвінки цілодобово:
- 063-322-83-79 – Шубіна Альона Анатоліївна;
- 050-736-62-08 – Романець Тетяна Юріївна;
- 050-699-16-23 – Федосова Людмила Олексіївна;
- 067-279-44-34 – Біла Наталя Іванівна.
Особисту консультацію психіатра, психотерапевта та медичного психолога можна отримати за адресою: вул. Кирилівська 103, корпус 1, приймальне відділення. Телефон для довідок: 044-463-74-79.
Столиця під час воєнного стану
У КМДА повідомили, що столична інфраструктура – комунальники, транспортники, медики – працює у штатному режимі.
З 08:00 до 19:00 у місцях, де можливо забезпечити перевезення, працює громадський транспорт. Відкриваються аптеки, магазини, заправки, СТО.
Продовжує роботу Гуманітарний штаб, який потребує допомоги від волонтерів та водіїв вантажного транспорту. Більше деталей за посиланням.