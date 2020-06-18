Якщо оцінювати Київ за всіма показниками МОЗ, то на сьогодні вони дозволяють пом'якшити карантин у столиці.

При цьому спостерігається зростання захворюваності у Харківській області. Про це 18 червня на брифінгу розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє 24 канал.

До теми В Україні побільшало хворих на COVID-19 після пом’якшення карантину

Київ та Чернівецька область наразі відповідають новим показниками для послаблення карантину, додав Ляшко. Раніше ці області не могли перейти до наступного етапу послаблення через перевищення інцидентності.

Тим часом у Харківській області зараз зростає динаміка нових випадків коронавірусу у порівнянні з минулим тижнем.

"Це свідчить про те, що в Харківській області розпочався активний епідпроцес", – пояснив головний санітарний лікар.

Додамо, що за 17 червня у Києві зафіксували 58 нових випадків коронавірусу. Від початку пандемії у столиці виявили 4 084 інфікованих COVID-19, з них 95 людей померли від ускладнень.

Які області не готові до послаблення карантину

За даними МОЗ, станом на 18 червня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Чернівецька область.

Умови, за яких послаблюють карантин:

захворюваність (інцидентність);

заповненість ліжок в лікарнях;

кількість тестувань.



Карантин продовжений до 31 липня: які можуть бути заборони / Інфографіка 24 каналу