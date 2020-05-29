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У Києві можуть обмежити роботу метро з 1 червня: що про це відомо

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У Києві можуть обмежити роботу метро з 1 червня 2020: що про це відомо
У Києві обмежать роботу метро / Unsplash

У київському метро вводитимуть обмеження на вхід. Все через те, що після поновлення транспортного сполучення у Київській області у столичному метрополітені збільшився пасажиропотік.

У перший день відновлення роботи київського метрополітену пасажиропотік склав 310 тисяч, але 28 травня він вже збільшився до 540 тисяч пасажирів. Про це повідомила заступниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон в ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.

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Вона наголосила, що людей у метро стає більше, а на вихідних відкриється передмістя Києва, тому пасажирів буде ще більше.

Відповідно, можуть бути обмеження на вхід в метро, ​​щоб розтягнути пасажиропотік з можливістю дотримання соціальної дистанції,
– додала Макогон.

Навіщо обмежать роботу метро у Києві

Моніторинг пасажиропотоку в метро проводиться в режимі реального часу. Тому обмеження вводяться, коли сильно збільшується пасажиропотік. Співробітники київського метро фіксують, що дотримуватися соціальну дистанцію складно і тоді станція може працювати на одну або дві вхідних дверей замість трьох.

Макогон уточнила, що у такому підході немає нічого нового: метрополітен використовує таку систему пропуску пасажирів після проведення масових заходів, концертів, футбольних матчів.

Всі пасажири поїдуть. Ми зупиняємо тільки пасажирів без масок,
– сказала заступник керівника КП.

Водночас вона уточнила, що у перші дні відновлення роботи столичного метрополітену порушників фактично не було.

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Правила роботи столичного метро

Додаткові заходи безпеки у метро

  • потяги та пасажирські зони дезінфікують;
  • працівники забезпечені засобами індивідуального захисту;
  • вестибюлі та платформи станцій промарковано для дотримання дистанції;
  • розміщено інформаційні матеріали.

Правила захисту для пасажирів

Як не підхопити коронавірус у метро
Як не підхопити коронавірус у метро / Інфографіка 24 каналу

Автор: Альона Захарова
Теги: Новини України Новини Києва Метро
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