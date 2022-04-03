У Києві можуть знову заборонити продаж алкоголю: за яких умов

З 1 квітня у Києві дозволили купувати алкоголь, але із часовим обмеженням. Проте повна заборона може знову повернутись.

Про це в ефірі 24 каналу ексклюзивно розповів Микола Поворозник – перший заступник мера Києва. За його словами, вчергове заборонити продаж спиртного можна лиш за певних умов.

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Заступник Кличка: Протягом тижня визначимось

Поворозник зауважив, що рішення продажу алкоголю під час воєнного стану справді є дискусійним. Наразі у КМДА спостерігають за динамікою того, що відбувається і вірять, що продаж спиртного не стане загрозою.

Якщо бачитимемо, що це несе загрозу громадському порядку, ухвалюватимемо рішення знову ж таки заборонити спиртні напої,

– наголосив заступник мера столиці.

Він також відзначив, що у разі провокацій і небезпеки поліція і відповідно ЗСУ у відповідний спосіб відпрацюють подібні ситуації. Хоч наразі попередніх висновків робити зарано.

"Сьогодні буквально 3 день із дозволеного продажу й робити якісь, напевне, висновки зарано. Думаю, що протягом тижня визначимось точно", – повідомив Поворозник.

У КМДА можуть повернути заборону на алкоголь у столиці: дивіться відео (початок теми з 2:40)