У Києві 17 вересня агресивний чоловік приїхав на вулицю Московську на автомобілі на "блатних номерах". Йому чимось не сподобалось чуже авто і він почав його трощити.

Інцидент трапився неподалік Печерського райвідділу поліції. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у фейсбуці.

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Як стався інцидент

Неадекватний водій приїхав на білому Volkswagen. Очевидці повідомили, що номери його машини були "блатні" – AA0047MI. Чоловік зупинився перед припаркованим Ford, вийшов і почав ногами копати чуже авто. В результаті, хуліган розбив заднє скло, пом'яв бік машини та подер на ній фарбу.

Свідки події повідомили, що не бачили жодної причини такого вчинку чоловіка. Наразі зловмисника розшукують.

Люди в фейсбуці підтримали зловмисника

Проте у коментарях у фейсбуці хулігана підтримали. Люди кажуть, що, мовляв, він правильно все зробив, бо машина, яку понівечив, була припаркована серед дороги.

Ось добірка коментарів під дописом:

"Та, видно, потихеньку людей таке бидляцтво починає діставати. Ford, ти перекрив дорогу (дай інший ракурс), так тобі і треба, думай про інших!"

"Це хтось на заїзді вирішив постояти".

"Це не Московська. І машина припаркована так, що повернути ліворуч складно. Тим більше в умовах одностороннього руху".

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Чоловік бив і шкрябав чужу машину ногами / Фото з фейсбук-сторінки "Київ Оперативний"