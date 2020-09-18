У Києві неадекватний чоловік розбив чужу машину ногами
У Києві 17 вересня агресивний чоловік приїхав на вулицю Московську на автомобілі на "блатних номерах". Йому чимось не сподобалось чуже авто і він почав його трощити.
Інцидент трапився неподалік Печерського райвідділу поліції. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у фейсбуці.
Читайте також Юнаки на авто у Полтаві потрапили в розшук через іграшковий пістолет
Як стався інцидент
Неадекватний водій приїхав на білому Volkswagen. Очевидці повідомили, що номери його машини були "блатні" – AA0047MI. Чоловік зупинився перед припаркованим Ford, вийшов і почав ногами копати чуже авто. В результаті, хуліган розбив заднє скло, пом'яв бік машини та подер на ній фарбу.
Свідки події повідомили, що не бачили жодної причини такого вчинку чоловіка. Наразі зловмисника розшукують.
Люди в фейсбуці підтримали зловмисника
Проте у коментарях у фейсбуці хулігана підтримали. Люди кажуть, що, мовляв, він правильно все зробив, бо машина, яку понівечив, була припаркована серед дороги.
Ось добірка коментарів під дописом:
- "Та, видно, потихеньку людей таке бидляцтво починає діставати. Ford, ти перекрив дорогу (дай інший ракурс), так тобі і треба, думай про інших!"
- "Це хтось на заїзді вирішив постояти".
- "Це не Московська. І машина припаркована так, що повернути ліворуч складно. Тим більше в умовах одностороннього руху".
До теми У центрі Києва горіли дві машини: свідок каже про підпал – коментар поліції
Чоловік бив і шкрябав чужу машину ногами / Фото з фейсбук-сторінки "Київ Оперативний"