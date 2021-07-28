У Києві невідомі розтрощили точки з контрабандними цигарками – відео

Кілька чоловіків у масках забрали всі тютюнові вироби, якими нелегально торгували біля станцій метро "Теремки" та "Деміївська". Подібних точок з контрабандними цигарками останнім часом з'явилося дуже багато.

Відео боротьби "людей з народу" з нелегальними торговельними точками опублікували на сторінці Муніципальної варти Києва у фейсбуці. В описі до запису сказано, що громадянам урвався терпець, оскільки виробляють ці цигарки на окупованих територіях.

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Чи викликила активісти на місце інциденту поліцію, адже торгівля товарів без акцизу – порушення закону, наразі невідомо.

Влада бездіє

Інцидент стався 27 липня неподалік від станцій метро "Теремки" та "Деміївська" у Голосіївському районі Києва.

Невідомі активісті підійшли до торговельних наметів та розтрощили їх.

Контрабандні цигарки чоловіки "конфіскували".

Доки відповідальні посадові особи, не помічають цигарки з окупованих територій, громадянам урвався терпець. Як, на вашу думку, можна ефективно та дієво боротись з цим явищем?

– зазначили на сторінці Муніципальної варти.

Дивіться відео "конфіскації" цигарок з окупованих територій у Києві: