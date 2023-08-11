200-річний будинок на Ярославській знесли незаконно – слідчі відкрили кримінальне провадження

Старовинний будинок на вулиці Ярославській, 13-Б у столиці знесли незаконно. Департамент охорони культурної спадщини КМДА не надавав погодження на проведення таких робіт.

Про це йдеться у повідомленні на сайті КМДА. Деталі інциденту – розповідаємо далі у матеріалі.

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На Подолі у Києві незаконно знесли старовинний будинок

У Департаменті зазначили, що споруда не має статусу памʼятки. Після отримання інформації про демонтаж інспектори Департаменту виїхали на місце подій та зафіксували проведення робіт зі знесення будинку.

Згодом експерти викликали правоохоронців та зробили заяву про порушення кримінального провадження. Власнику направлено припис про припинення робіт та вимогу надіслати в Департамент науково-проєктну документацію.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА не погоджував демонтажних робіт будинку на вулиці Ярославській, 13-Б. За даними Департаменту, науково-проєктна документація на проведення будівництва за цією адресою не надходила на погодження,

– зазначили у повідомленні КМДА.

За інформацією Департаменту територіального контролю міста Києва, картку на порушення благоустрою було анульовано 31 липня. Тож інспекція внесла приписи й склала адміністративний протокол.

Раніше ЗМІ повідомили, що вранці 10 серпня в Києві знесли дерев’яний 200-річний будинок на вулиці Ярославській, що на Подолі. Варто зауважити, що споруда була зразком житлової забудови міста XIX століття. У поліції Києва заявили, що відкрито кримінальне провадження за фактом знесення будинку за статтею 356 Кримінального кодексу України – "Самоправство".