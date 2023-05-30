ППО відбила чергову атаку дронами по Києву: пожежа у багатоповерхівці, є поранені й жертва
30 травня 2023, 02:07Читать новость на русском
У ніч проти 30 травня повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей. Росіяни завдали масованого дронового удару по столиці. На жаль, не минулося без постраждалих і жертви.
Росіяни продовжують тероризувати мешканців України. У ніч проти 30 травня ворог запустив дрони-камікадзе "Шахед". Частина з них полетіла на Київщину, що стало причиною увімкнення повітряної тривоги.
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Що відомо про атаку дронами04:47 Відбій повітряної тривоги у Житомирській і Київській областях, а також Києві. Будьте обережними, покидаючи укриття.04:43 Віталій Кличко уточнив дані щодо пожежі у багатоповерхівці. За його словами, рятувальники евакуювали 20 людей з будинку. На жаль, одна людина загинула. Ще одну літню жінку госпіталізували. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці.04:08 У КМВА уточнили дані зі Святошинського району. Попередньо уламки впали на територію одного з підприємств. На місці працюють всі екстрені служби. Дані щодо руйнувань та потерпілих теж уточнюються.04:04 Відбій повітряної тривоги у Чернігівській області. Будьте обережними, покидаючи укриття.04:02 Віталій Кличко повідомив про вибух у Святошинському районі. На місце прямують всі необхідні служби.03:54 У цій же багатоповерхівці, за словами міського голови, проводять евакуацію мешканців. Відомо про одну потерпілу.03:53 У КМВА показали фото пожежі у багатоповерхівці у Голосіївському районі.
У Голосіївському районі спалахнула пожежа через падіння уламків / Фото КМВА03:49 У КМВА зазначили, що падіння уламків зафіксували у Дніпровському районі, не у житловій забудові. Наразі дані уточнюються.03:41 Оновлення від Віталія Кличка. Зафіксували загоряння у житловому будинку у Подільському районі. Що стосується постраждалих, то відповідна інформація наразі не надходила. На місці працюють екстрені служби.03:36 Віталій Кличко зазначив, що у Голосіївському районі спалахнула пожежа у багатоповерхівці. На місці працюють медики та рятувальники. В той таки час пролунали відбої у Черкаській і Кіровоградській областях. 03:29 У КМВА показали фото пожежі будинку у Дарницькому районі, на який упали уламки.
Наслідок падіння уламків у Дарницькому районі на будинок / Фото КМВА
- з Південного напрямку на Київщині;
- з Північного фіксують поодинокі цілі.
29 травня23:45 Моніторинговий канал Monitor попередив про, ймовірно, рух БпЛА з Південного напрямку.