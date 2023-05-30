ППО відбила чергову атаку дронами по Києву: пожежа у багатоповерхівці, є поранені й жертва

У ніч проти 30 травня повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей. Росіяни завдали масованого дронового удару по столиці. На жаль, не минулося без постраждалих і жертви.

Росіяни продовжують тероризувати мешканців України. У ніч проти 30 травня ворог запустив дрони-камікадзе "Шахед". Частина з них полетіла на Київщину, що стало причиною увімкнення повітряної тривоги.

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Що відомо про атаку дронами

Відбій повітряної тривоги у Житомирській і Київській областях, а також Києві. Будьте обережними, покидаючи укриття.Віталій Кличко уточнив дані щодо пожежі у багатоповерхівці. За його словами, рятувальники евакуювали 20 людей з будинку. На жаль, одна людина загинула. Ще одну літню жінку госпіталізували. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці.У КМВА уточнили дані зі Святошинського району. Попередньо уламки впали на територію одного з підприємств. На місці працюють всі екстрені служби. Дані щодо руйнувань та потерпілих теж уточнюються.Відбій повітряної тривоги у Чернігівській області. Будьте обережними, покидаючи укриття.Віталій Кличко повідомив про вибух у Святошинському районі. На місце прямують всі необхідні служби.У цій же багатоповерхівці, за словами міського голови, проводять евакуацію мешканців. Відомо про одну потерпілу.У КМВА показали фото пожежі у багатоповерхівці у Голосіївському районі.У Голосіївському районі спалахнула пожежа через падіння уламків / Фото КМВАУ КМВА зазначили, що падіння уламків зафіксували у Дніпровському районі, не у житловій забудові. Наразі дані уточнюються.Оновлення від Віталія Кличка. Зафіксували загоряння у житловому будинку у Подільському районі. Що стосується постраждалих, то відповідна інформація наразі не надходила. На місці працюють екстрені служби.Віталій Кличко зазначив, що у Голосіївському районі спалахнула пожежа у багатоповерхівці. На місці працюють медики та рятувальники. В той таки час пролунали відбої у Черкаській і Кіровоградській областях.У КМВА показали фото пожежі будинку у Дарницькому районі, на який упали уламки.

Наслідок падіння уламків у Дарницькому районі на будинок / Фото КМВА

з Південного напрямку на Київщині;

з Північного фіксують поодинокі цілі.

Віталій Кличко каже: "Голосіївський і знову Подільський район. Вибухи. Рятувальники і медики їдуть на місця".У Київській ОВА написали, що небезпека не відступила. У відомстві зазначили, що на Київщині сили ППО продовжують працювати по ворожих цілях.Мер Києва додав, що у Подільському районі пролунав ще один вибух. У Печерському через падіння уламків спалахнули три автомобілі."Печерський район. Теж вибухи. Атака масована! Не залишайте укриттів!" – додав Кличко.Кличко додав, що у Голосіївському районі госпіталізували одну постраждалу. Мовиться про 27-річну жінку, якій надають медичну допомогу.Віталій Кличко продовжує ділитися актуальними даними. За його словами, через падіння уламків спалахнув приватний будинок у Дарницькому районі. На місце вже виїхали всі служби.Кореспонденти повідомляють, що у Києві пролунали повторні вибухи.Monitor пише: "Кияни, тримаємось. Цілі з обох берегів".За словами Кличка, екстрені служби вирушили також до Голосіївського району міста Київ.Віталій Кличко додав, що у Подільський район вирушили всі служби. Він також закликав не покидати укриттів доти, поки не завершиться повітряна тривога. Наразі жодних деталей міський голова не озвучив. У той самий час стало відомо, що повітряну тривогу оголосили на Житомирщині. Моніторингові канали припускають, що частина дронів, які летіли на Київ, вилетіли за межі області.Глава ОП Андрій Єрмак попрохав людей не знімати роботу ППО. Нагадуємо, що за це на вас очікує відповідальність.Станом на цю хвилину сирени виють у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській і Кіровоградський області."Вибухи у столиці. Будьте в укриттях", – наголосив Віталій Кличко. 02:24 У monitor зазначають, що з Півдня Київської області до столиці рухаються дрони. Також з Півночі, ймовірно, у напрямку Житомирщини.У КМВА звернулися до мешканців міста. Їх попрохали не покидати укриттів, адже працює ППО у столиці.Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Києві лунають вибухи. Мешканців закликають зберігати спокій.Повітряну тривогу оголосили у Києві. У КМВА закликали не нехтувати власним здоров'ям і бути в укритті доти, поки не буде сигналу про відбій.Станом на цей момент зафіксували БпЛАНадійшла інформація, що БпЛА рухається у напрямку Києва. Закликають мешканців не покидати укриттів.Стало відомо про рух БпЛА з боку Азовського моря на Південний Захід.

29 травня

23:45 Моніторинговий канал Monitor попередив про, ймовірно, рух БпЛА з Південного напрямку.