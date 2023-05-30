ППО відбила чергову атаку дронами по Києву: пожежа у багатоповерхівці, є поранені й жертва

30 травня 2023, 02:07
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У ніч проти 30 травня повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей. Росіяни завдали масованого дронового удару по столиці. На жаль, не минулося без постраждалих і жертви.

Росіяни продовжують тероризувати мешканців України. У ніч проти 30 травня ворог запустив дрони-камікадзе "Шахед". Частина з них полетіла на Київщину, що стало причиною увімкнення повітряної тривоги.

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Що відомо про атаку дронами

04:47 Відбій повітряної тривоги у Житомирській і Київській областях, а також Києві. Будьте обережними, покидаючи укриття.04:43 Віталій Кличко уточнив дані щодо пожежі у багатоповерхівці. За його словами, рятувальники евакуювали 20 людей з будинку. На жаль, одна людина загинула. Ще одну літню жінку госпіталізували. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці.04:08 У КМВА уточнили дані зі Святошинського району. Попередньо уламки впали на територію одного з підприємств. На місці працюють всі екстрені служби. Дані щодо руйнувань та потерпілих теж уточнюються.04:04 Відбій повітряної тривоги у Чернігівській області. Будьте обережними, покидаючи укриття.04:02 Віталій Кличко повідомив про вибух у Святошинському районі. На місце прямують всі необхідні служби.03:54 У цій же багатоповерхівці, за словами міського голови, проводять евакуацію мешканців. Відомо про одну потерпілу.03:53 У КМВА показали фото пожежі у багатоповерхівці у Голосіївському районі.

У Голосіївському районі спалахнула пожежа через падіння уламків / Фото КМВА03:49 У КМВА зазначили, що падіння уламків зафіксували у Дніпровському районі, не у житловій забудові. Наразі дані уточнюються.03:41 Оновлення від Віталія Кличка. Зафіксували загоряння у житловому будинку у Подільському районі. Що стосується постраждалих, то відповідна інформація наразі не надходила. На місці працюють екстрені служби.03:36 Віталій Кличко зазначив, що у Голосіївському районі спалахнула пожежа у багатоповерхівці. На місці працюють медики та рятувальники. В той таки час пролунали відбої у Черкаській і Кіровоградській областях. 03:29 У КМВА показали фото пожежі будинку у Дарницькому районі, на який упали уламки.

Наслідок падіння уламків у Дарницькому районі на будинок / Фото КМВА

03:25 Віталій Кличко каже: "Голосіївський і знову Подільський район. Вибухи. Рятувальники і медики їдуть на місця".03:23 У Київській ОВА написали, що небезпека не відступила. У відомстві зазначили, що на Київщині сили ППО продовжують працювати по ворожих цілях.03:04 Мер Києва додав, що у Подільському районі пролунав ще один вибух. У Печерському через падіння уламків спалахнули три автомобілі.03:01 "Печерський район. Теж вибухи. Атака масована! Не залишайте укриттів!" – додав Кличко.03:00 Кличко додав, що у Голосіївському районі госпіталізували одну постраждалу. Мовиться про 27-річну жінку, якій надають медичну допомогу.02:50 Віталій Кличко продовжує ділитися актуальними даними. За його словами, через падіння уламків спалахнув приватний будинок у Дарницькому районі. На місце вже виїхали всі служби.02:47 Кореспонденти повідомляють, що у Києві пролунали повторні вибухи.02:45 Monitor пише: "Кияни, тримаємось. Цілі з обох берегів".02:41 За словами Кличка, екстрені служби вирушили також до Голосіївського району міста Київ.02:36 Віталій Кличко додав, що у Подільський район вирушили всі служби. Він також закликав не покидати укриттів доти, поки не завершиться повітряна тривога. Наразі жодних деталей міський голова не озвучив. У той самий час стало відомо, що повітряну тривогу оголосили на Житомирщині. Моніторингові канали припускають, що частина дронів, які летіли на Київ, вилетіли за межі області.02:35 Глава ОП Андрій Єрмак попрохав людей не знімати роботу ППО. Нагадуємо, що за це на вас очікує відповідальність.02:33 Станом на цю хвилину сирени виють у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській і Кіровоградський області.02:31 "Вибухи у столиці. Будьте в укриттях", – наголосив Віталій Кличко. 02:24 У monitor зазначають, що з Півдня Київської області до столиці рухаються дрони. Також з Півночі, ймовірно, у напрямку Житомирщини.02:23 У КМВА звернулися до мешканців міста. Їх попрохали не покидати укриттів, адже працює ППО у столиці.02:19 Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Києві лунають вибухи. Мешканців закликають зберігати спокій.02:06 Повітряну тривогу оголосили у Києві. У КМВА закликали не нехтувати власним здоров'ям і бути в укритті доти, поки не буде сигналу про відбій.02:05 Станом на цей момент зафіксували БпЛА
  • з Південного напрямку на Київщині;
  • з Північного фіксують поодинокі цілі.
01:38 Надійшла інформація, що БпЛА рухається у напрямку Києва. Закликають мешканців не покидати укриттів.01:05 Стало відомо про рух БпЛА з боку Азовського моря на Південний Захід.

29 травня

23:45 Моніторинговий канал Monitor попередив про, ймовірно, рух БпЛА з Південного напрямку.
Автор: Назарій Лазур