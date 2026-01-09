У Києві та низці областей – тривога: є загроза балістики з Росії

У Києві та низці областей 9 січня оголосили тривогу. Причиною стала загроза ворожої балістики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Хизуються "Орешником", але по вуха в проблемах: інтерв'ю авіаексперта про літаки Путіна

Що відомо про повітряну тривогу в Україні?

Де зараз є тривога: дивіться на карті