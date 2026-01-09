Укр Рус
У Києві та низці областей – тривога: є загроза балістики з Росії
9 січня, 19:23
Оновлено - 19:30, 9 січня

У Києві та низці областей – тривога: є загроза балістики з Росії

Владислав Кравцов

У Києві та низці областей 9 січня оголосили тривогу. Причиною стала загроза ворожої балістики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу в Україні?

19:39, 09 січня

Тривога лишилася у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

19:38, 09 січня

У Києві – відбій тривоги.

19:27, 09 січня

У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Вибух у Харкові. Попередньо – у Слобідському районі. Деталі уточнюємо, 
– написав мер Ігор Терехов.

19:22, 09 січня

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.