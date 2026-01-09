У Києві та низці областей – тривога: є загроза балістики з Росії
У Києві та низці областей 9 січня оголосили тривогу. Причиною стала загроза ворожої балістики.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про повітряну тривогу в Україні?
Де зараз є тривога: дивіться на карті
Тривога лишилася у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. У Києві – відбій тривоги. У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. Вибух у Харкові. Попередньо – у Слобідському районі. Деталі уточнюємо, Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
– написав мер Ігор Терехов.
