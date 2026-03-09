Укр Рус
9 березня, 16:15
Оновлено - 16:53, 9 березня

У низці областей – тривога: є загроза "Шахедів", була також небезпека балістики

Владислав Кравцов

У Києві та низці областей вдень 9 березня пролунала повітряна тривога. Причиною стала загроза застосування ворожої балістики, а також "Шахеди".

Якщо у вашій області лунали сирени – негайно прямуйте до укриття. 24 Канал слідкує за інформацією про рух ворожих цілей у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу?

16:38, 09 березня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

16:30, 09 березня

Група БпЛА – у напрямку Кривого Рогу.

16:30, 09 березня

Триває загроза застосування балістичного озброєння!

16:09, 09 березня

Загроза застосування балістичного озброєння.

15:14, 09 березня

БпЛА з акваторії Чорного моря – курсом на Одещину.