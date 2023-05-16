У Києві та низці областей тривога: є загроза ракетних ударів
16 травня 2023, 23:11Читать новость на русском
Пізно ввечері 16 травня у столиці та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною став запуск ворогом крилатих ракет.
Спершу пролунали вибухи у Миколаєві. Тоді ж у Києві пролунали сирени. Актуальну інформацію про те, що відбувається в регіонах, де оголошена тривога, для вас збирає 24 Канал.
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23:12 Повітряну тривогу оголосили у:
- Києві та Київській області;
- Чернігівській області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області;
- Херсонській області;
- Миколаївській області;
- Одеській області.
Якщо у вашому регіоні оголошена тривога – негайно прямуйте в укриття. Зберігайте спокій та пам'ятайте, що фіксувати роботу ППО на фото чи відео заборонено! Бережіть себе!23:10 У Миколаєві пролунали кілька вибухів. Моніторингові групи повідомляють, що Росія здійснила запуск крилатих ракет "Калібр".