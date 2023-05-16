У Києві та низці областей тривога: є загроза ракетних ударів

16 травня 2023, 23:11
Читать новость на русском

Пізно ввечері 16 травня у столиці та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною став запуск ворогом крилатих ракет.

Спершу пролунали вибухи у Миколаєві. Тоді ж у Києві пролунали сирени. Актуальну інформацію про те, що відбувається в регіонах, де оголошена тривога, для вас збирає 24 Канал.

Зверніть увагу Київ атакували "Кинджалами", масована атака по Україні, SAMP-T для ЗСУ: хронологія 447 дня війни

 

 

23:12 Повітряну тривогу оголосили у:

  • Києві та Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Донецькій області;
  • Херсонській області;
  • Миколаївській області;
  • Одеській області.

Якщо у вашому регіоні оголошена тривога – негайно прямуйте в укриття. Зберігайте спокій та пам'ятайте, що фіксувати роботу ППО на фото чи відео заборонено! Бережіть себе!

23:10 У Миколаєві пролунали кілька вибухів. Моніторингові групи повідомляють, що Росія здійснила запуск крилатих ракет "Калібр".
Автор: Іван Магуряк