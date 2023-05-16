У Києві та низці областей тривога: є загроза ракетних ударів

Пізно ввечері 16 травня у столиці та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною став запуск ворогом крилатих ракет.

Спершу пролунали вибухи у Миколаєві. Тоді ж у Києві пролунали сирени. Актуальну інформацію про те, що відбувається в регіонах, де оголошена тривога, для вас збирає 24 Канал.

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23:12 Повітряну тривогу оголосили у:

Києві та Київській області;

Чернігівській області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Донецькій області;

Херсонській області;

Миколаївській області;

Одеській області.

Якщо у вашому регіоні оголошена тривога – негайно прямуйте в укриття. Зберігайте спокій та пам'ятайте, що фіксувати роботу ППО на фото чи відео заборонено! Бережіть себе!

У Миколаєві пролунали кілька вибухів. Моніторингові групи повідомляють, що Росія здійснила запуск крилатих ракет "Калібр".