У Києві та низці областей лунала тривога: була загроза ворожої балістики

У Києві та низці областей України вдень 21 лютого оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза ворожої балістики.

Якщо у вашій області прозвучали сирени – негайно прямуйте до найближчого укриття. 24 Канал збирає інформацію про актуальну ситуацію, посилаючись на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти.

Що відомо про повітряну тривогу?

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті