21 лютого, 12:57
Оновлено - 13:22, 21 лютого

У Києві та низці областей лунала тривога: була загроза ворожої балістики

Владислав Кравцов

У Києві та низці областей України вдень 21 лютого оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза ворожої балістики.

Якщо у вашій області прозвучали сирени – негайно прямуйте до найближчого укриття. 24 Канал збирає інформацію про актуальну ситуацію, посилаючись на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти.

Що відомо про повітряну тривогу? 

13:23, 21 лютого

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

13:21, 21 лютого

У Києві – відбій тривоги. 

13:03, 21 лютого

У Херсоні чутно вибухи, повідомляють наші кореспонденти.

13:00, 21 лютого

В Охтирці було чути звук вибуху, ймовірно за межами міста, передає кореспондент Суспільного.

12:59, 21 лютого

Вибухи Полтавщина, загроза балістики триває, 
– написали у телеграм-каналі monitor

До цього там зазначали про ймовірний пуск ракет "Іскандер" або систем ППО С-300/С-400.

12:57, 21 лютого

Продовжує рух на Кременчук.

12:56, 21 лютого

Швидкісна ціль на Сумщині.

12:53, 21 лютого

Загроза застосування балістичного озброєння.