У Києві та низці областей лунала тривога: була загроза ворожої балістики
У Києві та низці областей України вдень 21 лютого оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза ворожої балістики.
Якщо у вашій області прозвучали сирени – негайно прямуйте до найближчого укриття. 24 Канал збирає інформацію про актуальну ситуацію, посилаючись на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти.
До теми Удар "Іскандером-М" та 120-ма дронами: як минула нічна атака Росії на Україну
Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Відбій загрози застосування балістичного озброєння. У Києві – відбій тривоги. У Херсоні чутно вибухи, повідомляють наші кореспонденти. В Охтирці було чути звук вибуху, ймовірно за межами міста, передає кореспондент Суспільного. Вибухи Полтавщина, загроза балістики триває, До цього там зазначали про ймовірний пуск ракет "Іскандер" або систем ППО С-300/С-400. Продовжує рух на Кременчук. Швидкісна ціль на Сумщині. Загроза застосування балістичного озброєння.
– написали у телеграм-каналі monitor.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
У Києві – відбій тривоги.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють наші кореспонденти.
В Охтирці було чути звук вибуху, ймовірно за межами міста, передає кореспондент Суспільного.
Вибухи Полтавщина, загроза балістики триває,
До цього там зазначали про ймовірний пуск ракет "Іскандер" або систем ППО С-300/С-400.
Продовжує рух на Кременчук.
Швидкісна ціль на Сумщині.
Загроза застосування балістичного озброєння.