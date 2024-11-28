У Києві та області лунають вибухи: влада попередила про роботу ППО

В ніч проти 28 листопада російська армія знову запустила по Україні "Шахеди". У Києві та області зафіксовано роботу ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про роботу ППО на Київщині

Так, о 00:19 в ОВА повідомили, що у повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– написала влада.

Також у військовій адміністрації закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Зазначимо, що о 00:28 Повітряні сили попередили про рух ворожого БпЛА на півночі міста Київ. Трохи раніше, а саме о 00:10, монітори написали про один "Шахед" з півдня, а інший з півночі. Ймовірно, це був транзит, але зазначалося про можливу роботу ППО.

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