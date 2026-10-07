У Києві та області ввели екстрені відключення світла

Надвечір 7 жовтня у Києві та Київській області за командою Укренерго запровадили екстрені відключення світла. Графіки за таких умов не діють.

Про це інформують у ДТЕК.

Що відомо про відключення світла у Києві?

Передусім зазначимо, що ввечері 7 жовтня Київ перебував під атакою дронів. Повітряні сили писали про рух реактивних БпЛА на місто.

Близько 19:25 у столиці гриміли вибухи, імовірно, унаслідок атаки уламки безпілотників могли впасти на ЛЕП.

Так, подекуди стали фіксувати проблеми з електропостачанням. Уже за деякий час з'явилося повідомлення від ДТЕК.

Для Києва та Київщини ввели екстрені відключення.

У компанії нагадують, що ситуація може змінюватися, тож про актуальний стан зі світлом інформуватимуть в офіційному телеграм-каналі.

Слід зазначити, що перебої також із водою мають жителі правого берега. У столиці частково знеструмлені водопровідні насосні станції.

До слова, під час атаки безпілотників повідомлялося й про те, що у Дніпровському районі уламки впали на відкритій території, а у Святошинському – на дах 4-поверхової адміністративної будівлі. Станом на 18:20 відомо про 8 постраждалих, двох із них госпіталізували.

Також, в Оболонському районі, де впали уламки БпЛА, недалеко від автівки, що палає в дворі житлового будинку, виявили тіло жінки.