У Києві та областях введені екстрені відключення

Ситуація в українській енергосистемі залишається нестабільною. Через це у столиці та низці областей ввели екстрені відключення світла.

У Києві та ще кількох регіонах почали діяти екстрені відключення світла. Мовиться також про Київську, Одеську та Донецьку області.

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Робота енергетиків не припиняється

Відповідне розпорядження дала компанія Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.

Важливо! Під час екстрених відключень графіки не діють. Про зміну ситуації повідомлять доддатково.

Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців,

– мовиться в повідомленні.

Під час останньої масованої атаки 26 серпня Росія знову атакувала енергетичну систему України. Водночас українські посадовці наголосили, що наша держава не залишить це без відповіді. Крім цього, пошкоджень також зазнали об'єкти критичної інфраструктури у різних регіонах. Росія одночасно запустила різні види ракет та ударні дрони типу "Шахед".

