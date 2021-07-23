Розташований в історичній будівлі: у Києві облили фарбою двері російського ресторану

Невідомі залили червоною фарбою вхід до закладу громадського харчування Fish fetish, який нещодавно відкрили в одній з будівель заводу "Арсенал" у Києві. Скоріш за все, інцидент пов'язаний з обуренням патріотів роботою ресторану, який належить росіянину.

На порозі закладу невідомі з'явилися близько 15:00 23 липня. Кілька чоловіків у масках відкрили банку з червоною фарбою та розлили її на двері ресторану.

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Чи звернулися представники закладу до поліції, наразі невідомо.

Належить російському ресторатору

За непідтвердженими даними, двері Fish fetish залили фарбою через те, що закладом володіє російський підприємець Олександр Орлов.

Ресторан належить до російського холдингу Bulldozer Group.

У Києві працює ще кілька закладів, які також належать Орлову – Eshak та заклади мережі "Жовте Море".

Fish fetish відкрили у березні 2021 року на вулиці Московській, 2.

Цікаво, що патріотично налаштовані кияни обурилися не тільки появою російського ресторану, але й місцем, де він відкрився. Оскільки заклад працює в історичній будівлі на території колишнього заводу "Арсенал".