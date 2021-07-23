Розташований в історичній будівлі: у Києві облили фарбою двері російського ресторану
Джерело:телеграм "ЄК"
Невідомі залили червоною фарбою вхід до закладу громадського харчування Fish fetish, який нещодавно відкрили в одній з будівель заводу "Арсенал" у Києві. Скоріш за все, інцидент пов'язаний з обуренням патріотів роботою ресторану, який належить росіянину.
На порозі закладу невідомі з'явилися близько 15:00 23 липня. Кілька чоловіків у масках відкрили банку з червоною фарбою та розлили її на двері ресторану.
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Належить російському ресторатору
- За непідтвердженими даними, двері Fish fetish залили фарбою через те, що закладом володіє російський підприємець Олександр Орлов.
- Ресторан належить до російського холдингу Bulldozer Group.
- У Києві працює ще кілька закладів, які також належать Орлову – Eshak та заклади мережі "Жовте Море".
Fish fetish відкрили у березні 2021 року на вулиці Московській, 2.
Цікаво, що патріотично налаштовані кияни обурилися не тільки появою російського ресторану, але й місцем, де він відкрився. Оскільки заклад працює в історичній будівлі на території колишнього заводу "Арсенал".