У Києві обмежили швидкість електросамокатів: не більше 20 кілометрів у годину

У Києві ввели обмеження швидкості електросамокатів до 20 кілометрів на годину. Такий параметр буде запрограмований у всіх операторів, які надають послуги оренди цього транспортного засобу.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов. Він зазначив, що 4 оператори вже ввели зони обмеження швидкості до 14 кілометрів на годину та зони повної заборони руху.

До теми Як орендувати електросамокат: на що треба звернути увагу

Операторам надали місяць

Чиновник зазначив, що решта операторів також введуть обмеження. На це влада дає один місяць.

Усов також розповів, що в КМДА почали надходити великі дані щодо інтенсивності руху прокатних самокатів на вулицях та найпопулярніших місцях для старту-фінішу.

Завдяки цьому ми багато що будемо розуміти,

– підкреслив чиновник.

Він також закликає киян повідомляти про порушення швидкісного режиму людьми на самокатах. Скарги можна надсилати на цю пошту: usov.kostiantyn@kmr.gov.ua.

Тепер самокати будуть з номерами

Окрім цього, оператори вже частково промаркували самокати номерами.

Кожен з операторів має унікальну серію: