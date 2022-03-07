У Києві оголошена повітряна тривога – усі негайно в укриття
7 березня 2022 , 07:37Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві оголошена повітряна тривога. Людям необхідно терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
Залишатися там потрібно, доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Це врятує життя.
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Якщо ви почули сирени, необхідно терміново
- Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила.
- Швидко одягнутися.
- Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, вимкнути світло.
- Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!