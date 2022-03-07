У Києві оголошена повітряна тривога – усі негайно в укриття

7 березня 2022 , 07:37
Читать новость на русском

Джерело:

КМДА

У Києві оголошена повітряна тривога. Людям необхідно терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Залишатися там потрібно, доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Це врятує життя.

Актуально Одинадцята доба протистояння: яка ситуація на напрямках наступу ворога

Якщо ви почули сирени, необхідно терміново

  • Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила.
  • Швидко одягнутися.
  • Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, вимкнути світло.
  • Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Олена Данилів