Перебувати там необхідно, доки не повідомлять про відбій тривоги. Цим правилом не можна нехтувати: воно рятує життя.

Зауважте Російські загарбники обстріляли житловий будинок у Василькові: є загиблі

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог нарощує напругу. Цього разу окупанти планують наступ з боку Полісся.

Мер міста Віталій Кличко розповів: місто тримає оборону. У столиці зводять укріплення, біля стратегічних підприємств міста ставлять обмежувальні блоки.



Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.