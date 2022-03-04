У Києві оголосили повітряну тривогу
4 березня 2022 , 15:19Читать новость на русском
Джерело:телеграм КМДА – офіційний канал
У Києві 4 березня близько 15:15 оголосили про повітряну тривогу. Людей закликають терміново йти в укриття цивільного захисту.
Перебувати там необхідно до сигналу про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом – заборонено. Воно рятує життя.
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Увага. У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново піти в укриття цивільного захисту,
– мовиться у повідомленні.
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