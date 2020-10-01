У Києві оголосили штормове попередження
Синоптики попереджають киян про погіршення погоди 1 жовтня. Зокрема, прогнозують пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
Такі пориви вітру ставлять І рівень небезпечності, жовтий. Штормове попередження у Києві оголосили до кінця доби 1 жовтня. Про це повідомив Український гідрометцентр.
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У Київській міській держадміністрації закликають жителів столиці бути обережними та дотримуватися правил безпеки.
Що робити під час сильного вітру
- Необхідно зачинити усі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
- На вулиці тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев.
- У разі сильного вітру сховайтеся у найближчому приміщенні або природному укритті.
- Не стійте біля великих дерев, особливо тополь. Також не паркуйте біля них свої авто.