Синоптики попереджають киян про погіршення погоди 1 жовтня. Зокрема, прогнозують пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Такі пориви вітру ставлять І рівень небезпечності, жовтий. Штормове попередження у Києві оголосили до кінця доби 1 жовтня. Про це повідомив Український гідрометцентр.

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У Київській міській держадміністрації закликають жителів столиці бути обережними та дотримуватися правил безпеки.

Що робити під час сильного вітру

Необхідно зачинити усі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

На вулиці тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев.

У разі сильного вітру сховайтеся у найближчому приміщенні або природному укритті.

Не стійте біля великих дерев, особливо тополь. Також не паркуйте біля них свої авто.

Зверніть увагу! На усій території України 1 жовтня прогнозують дощі. Найхолодніше буде у західних областях. Температура повітр'я становитиме +14...+17. градусів. У південних та східних обласях буде трохи тепліше – +17...+21 градус.