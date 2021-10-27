В Києві на Осокорках створять сучасний парк на майже 300 гектарів

Ініціатива створення на столичних Осокорках нового парку знайшла підтримку на всіх рівнях. Відтак, у Києві біля озера Тягле з'явиться нова упорядкована зелена зона площею майже 300 га.

Про це повідомили учасники брифінгу за участю представників громадськості та влади, що відбувся 27 жовтня у Києві.

Дарницький район має щільну забудову, щільний інтенсивний трафік, малу кількість зелених зон – все це впливає на екологію району та мікрорайону, Тому ми підтримуємо створення зелених зон. Адже спальні райони – не лише місця куди люди приходять ночувати,

– зазначив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У свою чергу голова парламентського Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко підкреслив, що ініціатива парку на Осокорках може стати прикладом збереження існуючих екосистем.

"Комітет весь час підтримує питання збереження та розвитку природно-заповідного фонду України. Цей парк, який, я сподіваюся, з'явиться в Києві, має стати не тільки великим і сучасним, а також має стати прикладом для збереження існуючих екосистем і розвитку екосистем", – зазначив голова комітету.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький також наголосив на важливості втілення екологічних ініціатив, спрямованих на збереження та збагачення флори і фауни у великих містах.

Міністерство у своїй програмі ставить необхідність збільшення природно-заповідного фонду України до 15%. Тому створення нових парків і заказників Міністерство завжди підтримує,

– повідомив заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.

Задоволені початком реалізації ініціативи і представники громадських організацій, адже це дозволить упорядкувати закинуту територію.

"На жаль, територія навколо озера Тягле перебуває в незадовільному стані. Потерпає від сміття, бруду і не дає мешканцям району можливості безпечно гуляти навколо цієї території", – наголосив голова громадської організації "Національний парк збереження та збагачення флори і фауни "Осокорки" Сергій Машовець.

Загалом на Осокорках планують створити багатофункціональний парк – із контактним зоопарком, зоною для риболовлі, можливостями активного відпочинку та занять спорту, ігровими майданчиками та зоною барбекю. До обговорення обов'язково залучать мешканців Дарницького району, аби вони висловились, яким хочуть бачити парк та варіанти дозвілля в ньому. На реалізацію ініціативи планують залучити інвестиційні кошти.

Загалом, після відкриття парку, очікується до 3 мільйонів його відвідувачів щороку.