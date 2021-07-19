На хлопчика впала вітрина у київському центрі Papashon: з'явилося відео

Внаслідок падіння скляної вітрини на 4-річного хлопчика у розважальному центрі Papashon дитина отримала численні порізи та тріщину ноги. Батьки постраждалого казали, що вітрина не була закріплена.

Співробітники Papashon звинувачували в усьому самого хлопчика та його батьків, які нібито не догледіли за дитиною. Керівник Papashon у ТРЦ Retroville відмовився спілкуватися з поліцейськими. Всі пояснення правоохоронцям надавав охоронець.

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Відеозапис інциденту з'явився у мережі з коментарем представників Papashon.

Заліз на вітрину з солодощами

У самому розважальному центрі для дітей стверджують, що не можуть нести відповідальність за наслідки вчинків дітей, які неможливо спрогнозувати.

Запис падіння хлопчика, яке сталося 17 липня, опублікували у спільноті Kievmap.

На відео видно, як маленька дитина розглядає вітрину в кафе, після чого починає залазити по ній нагору. Батьків при цьому на записі не видно.

Конструкція не витримала ваги хлопчика та перекинулася на нього. Водочас загартоване скло не врятувало постраждалого від порізів. Хлопчик отримав глибокі подряпини рук та ніг. Також у нього діагностували трищіну кістки ноги.

Оскільки спрогнозувати стрибок відвідувача на конструкції, для цього не призначені, неможливо, компанія не може нести відповідальність за подальші наслідки таких дій,

– зазначили в адміністрації закладу

У коментарях до допису користувачі обурені поведінкою батьків, які не дивилися за хлопчиком та фактично залишили його у небезпеці. Також вони зазначили, що за інцидентом спостерігав дорослий чоловік, який ніяк не відреагував на падіння дитини та навіть не спромігся йому допомогти.

Дивіться відео падіння вітрини на дитину у розважальному центрі PAPASHON kids у Києві: