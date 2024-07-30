У Києві у парку Шевченка упало дерево: є постраждалі

У столичному парку Шевченка упало дерево, внаслідок чого є постраждалі. Їх госпіталізували.

Про це ввечері 30 липня повідомили в КМДА. Там розповіли деталі ситуації.

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У Києві у парку Шевченка упало дерево

Близько 21 години вечора в КМДА розповіли про інцидент, який стався в парку Шевченка. Там впало дерево, внаслідок чого постраждало 4 людей.

Медичні працівники госпіталізують постраждалих.

Медики госпіталізують 4 потерпілих від падіння дерева в парку імені Тараса Шевченка,

– ідеться в повідомленні.

За даними КМДА, всі комунальні служби на місці. Допомогу з прибирання дерева надають рятувальники КАРС "Київська служба порятунку".



У київському парку Шевченка впало дерево / Фото телеграм-канал "Реальний Київ"



У парку імені Тараса Шевченка в Києві впало дерево / Фото телеграм-канал "Реальний Київ"



Внаслідок падіння дерева в столичному парку Шевченка є постраждалі / Фото телеграм-канал "Реальний Київ"



У Києві впало дерево в парку Шевченка / Фото телеграм-канал "Реальний Київ"

В КМДА зазначили, що відповідно до прогнозів Укргідрометцентру пориви вітру у столиці 30 липня сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду.

Фахівці закликають під час сильного вітру надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт; щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Бажано утриматися від прогулянок в зелених зонах,

– наголосили там.