П'яний пацієнт влаштував стрілянину в лікарні Києва: його затримали

У столичній лікарні нетверезий пацієнт стріляв з невідомої зброї. Для встановлення всіх обставин на місце події викликали правоохоронців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Муніципальної охорони.

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У Києві пацієнт влаштував стрілянину в лікарні

В пресслужбі повідомили, що ввечері працівникам "Муніципальної охорони", які перебували на чергуванні, зателефонували з відділу неврології. Медичний персонал лікарні повідомив, що пацієнт у стані алкогольного спʼяніння вистрілив з невідомої зброї.

Охоронники негайно піднялися у відділення та викликали на підмогу поліцейських. Правоохоронці провели слідчі дії та вилучили пістолет, із якого стріляв чоловік,

– ідеться в повідомленні.

Більше деталей там не повідомили.

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Нагадаємо, нещодавно поліцейські повідомляли про стрілянину в центрі Харкова.

Так, під час моніторингу в одній із соціальних мереж було виявлено відео про те, що чоловік з вікна автівки зробив постріл у повітря. Вказується, що встановлено, що внаслідок події ніхто з громадян не постраждав і за медичною допомогою не звертався.