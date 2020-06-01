У Києві перенесли відновлення руху міських електричок. Все через ремонтні роботи, які не встигли закінчити до 1 червня.

Пресслужба "Київпастранс" повідомила, що вчасному закінченню ремонтних робіт перешкоджали введенні протиепідемічні заходи в країні.

До слова Укрзалізниця почала продаж квитків у західному напрямку: куди можна поїхати

Запуск міських електричок перенесли на 7 червня. Про це також ще додатково повідомлять після завершення ремонтних робіт.

Відновлення руху поїздів: що відомо

1 червня в Україні розпочинається 3 етап послаблення карантину. Він, зокрема, передбачає відновлення роботи залізничних пасажирських перевезень в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні.

Запускають потяги в усіх областях, крім західних, де не послаблювали карантин з 22 травня. Там вони почнуть курсувати лише на 3 дні пізніше – з 4 червня.

Міністр Владислав Криклій наголошував, що при посадках у вагон здійснюватиметься температурний скринінг. Також у потяг не впускатимуть без маски.



Як Україна буде виходити з карантину / інфографіка 24 каналу