У центрі Києва на Печерську під асфальт провалилось 3 авто
- У Печерському районі Києва провалилося під асфальт три автомобілі.
- На місці події працюють відповідні служби.
В Києві під асфальт провалилися декілька автомобілів. Відомо, що це сталося в Печерському районі столиці.
Про це пише 24 Канал з посиланням на "Укрінформ", якому відповідну інформацію повідомив обізнаний співрозмовник у Печерській РДА.
Дивіться також Масштабна ДТП у Києві: на мосту Патона утворився великий затор
В Києві провалилося 3 автівки під асфальт
На Печерську, в Музейному провулку, під асфальт провалилися декілька легкових автівок.
У провулку Музейному, 8 провалилися під асфальт три автомобілі,
– повідомило джерело "Укрінформу".
Наразі на місці події працюють відповідні служби.
У Києві на Печерську під асфальт провалилися автомобілі / Фото "Укрінформу"
Дивіться також У Німеччині автомобіль влетів у натовп людей, щонайменше 2 людини загинуло
Нагадаємо, що на початку березня у Дніпровському районі Києва на проспекті Алішера Навої сталася смертельна ДТП. У кареті швидкої медичної допомоги загинула 20-річна дівчина.
Наприкінці лютого в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждала малолітня дитина. Дівчинка неочікувано вибігла на дорогу. Наразі правоохоронці проводять перевірку