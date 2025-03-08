У центрі Києва на Печерську під асфальт провалилось 3 авто

В Києві під асфальт провалилися декілька автомобілів. Відомо, що це сталося в Печерському районі столиці.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Укрінформ", якому відповідну інформацію повідомив обізнаний співрозмовник у Печерській РДА.

Дивіться також Масштабна ДТП у Києві: на мосту Патона утворився великий затор

В Києві провалилося 3 автівки під асфальт

На Печерську, в Музейному провулку, під асфальт провалилися декілька легкових автівок.

У провулку Музейному, 8 провалилися під асфальт три автомобілі,

– повідомило джерело "Укрінформу".

Наразі на місці події працюють відповідні служби.



У Києві на Печерську під асфальт провалилися автомобілі / Фото "Укрінформу"

Дивіться також У Німеччині автомобіль влетів у натовп людей, щонайменше 2 людини загинуло

Нагадаємо, що на початку березня у Дніпровському районі Києва на проспекті Алішера Навої сталася смертельна ДТП. У кареті швидкої медичної допомоги загинула 20-річна дівчина.

Наприкінці лютого в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждала малолітня дитина. Дівчинка неочікувано вибігла на дорогу. Наразі правоохоронці проводять перевірку