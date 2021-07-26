У Києві під колесами легковика загинув пішохід: перебігав дорогу у недозволеному місці

У Києві в ніч на 26 липня на Столичному шосе загинула людина: чоловік перебігав дорогу у недозволеному місці й потрапив під колеса Fiat Doblo. Він помер на місці від отриманих травм.

Варто наголосити, що неподалік є спеціальне місце для переходу пасажирів. Там можна було безпечно перетнути цю насичену восьмисмугову проїзну частину.

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Подвійна ДТП

На місці трагедії сталась ще одна ДТП: у цей самий Fiat, що зупинився посеред дороги, врізався вантажний автомобіль ГАЗель.

Деталі

Автопригода сталась на Столичному шосе поблизу перехрестя з проспектом Науки.

Це сталось у темну пору добу.

В результаті наїзду чоловік отримав травми, несумісні з життям. Медики швидкої лише констатували смерть постраждалого.

ДТП на Столичному шосе: дивіться відео з місця події