У Києві під колесами легковика загинув пішохід: перебігав дорогу у недозволеному місці
26 липня 2021 , 09:58Читать новость на русском
Джерело:"Вартові Еспресо"
У Києві в ніч на 26 липня на Столичному шосе загинула людина: чоловік перебігав дорогу у недозволеному місці й потрапив під колеса Fiat Doblo. Він помер на місці від отриманих травм.
Варто наголосити, що неподалік є спеціальне місце для переходу пасажирів. Там можна було безпечно перетнути цю насичену восьмисмугову проїзну частину.
Ще одна аварія Елітна автотроща у Києві: зіткнулись McLaren і Kia Stonic – відео
Подвійна ДТП
На місці трагедії сталась ще одна ДТП: у цей самий Fiat, що зупинився посеред дороги, врізався вантажний автомобіль ГАЗель.
Деталі
- Автопригода сталась на Столичному шосе поблизу перехрестя з проспектом Науки.
- Це сталось у темну пору добу.
- В результаті наїзду чоловік отримав травми, несумісні з життям. Медики швидкої лише констатували смерть постраждалого.
ДТП на Столичному шосе: дивіться відео з місця події