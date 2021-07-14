У Києві підписали меморандум про співпрацю з питань скорочення викидів парникових газів

Міжнародна вертикально інтегрована група металургійних і гірничодобувних компаній Метінвест підписала меморандум про співпрацю з міжнародним лідером в області інжинірингу, будівництва та надання послуг для всього життєвого циклу устаткування підприємств металургійної промисловості, компанією Primetals Technologies.

Меморандум був підписаний у ході першого міжнародного форуму "Декарбонізація сталевої індустрії: виклик для України" в Києві.

Обидві сторони домовилися про реалізацію спільних проєктів у сфері сталого розвитку галузі. До них відносяться спільні ініціативи у сфері науково-дослідних робіт в рамках фінансування Horizon Europe і Дослідницького фонду вугілля і сталі, пов'язані з кліматичними та екологічними проблемами в сталеливарній промисловості.

Дана співпраця включає роботу над технологічними рішеннями, які можуть бути впроваджені на виробничих підприємствах Метінвесту, а також над перспективними технологіями та рішеннями для всього ланцюжка поставок металургійної та гірничодобувної промисловості, щоб прискорити процес декарбонізації Метінвесту. Галузі взаємного інтересу включають енергоефективне та інноваційне виробництво сталі на основі DRI (заліза прямого відновлення), уловлювання та утилізацію вуглецю та металургійного газу.

Юрій Риженков, який є генеральним директором Метінвесту зазначив, що група продовжує шукати можливості для досягнення вуглецевої нейтральності в майбутньому.

Ми вважаємо, що співпраця з таким досвідченим технологічним лідером, як Primetals Technologies, сприятиме досягненню проміжної мети декарбонізації та внесе значний вклад у досягнення кліматичної нейтральності з нульовими викидами парникових газів. Це і є головна мета Європейської зеленого курсу, яка відповідає зобов'язанням ЄС і України з глобальних кліматичних дій в рамках Паризького угоди,

– повідомив гендиректор.

Виконавчий віцепрезидент і член правління Primetals Technologies Норберт Петермайер констатував, що компанія є довгостроковим технологічним партнером Метінвесту з моменту його заснування.

Ми пишаємося тим, що супроводжуємо Метінвест на його шляху до досягнення цілей щодо декарбонізації. За десятиліття інновацій, орієнтованих на клієнта, Primetals Technologies стала першопрохідцем в області революційних технологій, і ми впевнені, що таке партнерство допоможе сформувати майбутнє металургійного виробництва,

– резюмував Петермайер.

Primetals Technologies – світовий лідер в області інжинірингу, будівництва та забезпечення життєвого циклу підприємств металургійної галузі. Компанія пропонує повний комплекс технологій, продуктів і послуг, що включає інтегроване електрообладнання та автоматизацію, цифровізацію та екологічні рішення.