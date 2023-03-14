У Києві приберуть частину блокпостів, а деякі – переведуть у "сплячий" режим

У столиці України вирішили прибрати частину блокпостів. А деякі з них планують перевести у "сплячий" режим.

Водночас частину блокпостів – оновлять та укріплять. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Чому у Києві приберуть частину блокпостів

За словами Попка, деякі блокпости та інженерні споруди залишаться функціонувати. Частину з них – переведуть у "сплячий" режим. А інші – будуть повністю демонтовані.

Інженерні споруди, які й надалі повинні виконувати свою безпекову функцію для столиці, залишать і вдосконалять. Зокрема, непридатні бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки замінять на нові, бліндажі укріплять, а окопи приведуть до ладу,

– зазначив очільник КМВА.

Частина інших інженерних загороджень буде у "сплячому" режимі. Тобто, їх приберуть з проїжджої частини, але бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки залишать. Це зроблять, щоб у разі виникнення загрози для Києва, оперативно привести блокпости у бойовий режим.

"Решту системи інженерних загороджень Києва, в яких зараз немає потреби, – демонтують. Тобто блокпости приберуть з проїжджої частини, бетонні блоки, мішки з піском та протитанкові їжаки вивезуть, окопи засиплють, а бліндажі демонтують", – підкреслив Попко.

У Києві приберуть частину блокпостів: дивіться відео

Чи можуть на блокпосту дати повістку

На сьогодні пряма загроза бойових дій в Києві – мінімальна, а оптимізація мережі загороджень зробить Київ більш комфортним для мешканців.

Начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, що просто так вручити повістку на блокпосту, яка б означала, що людину одразу відправлять у військову частину – це неможливо. Ця повістка вручається тільки тоді, коли людина пройшла медогляд, і коли уточнені всі дані.

За словами Горбача, чутки про те, що повістки дають на блокпостах за порушення ПДР – неправдиві. Проте людині повістку можуть дати, аби уточнила свої дані у територіальних центрах комплектування.