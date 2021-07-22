У Києві почали щепити американським препаратом Moderna: хто може отримати вакцину

У Києві у МВЦ з 22 липня починають щепити новим препаратом Moderna. Вакцину можуть отримати будь-хто, але лише протягом 4 днів. Її визнали найкращою у світі.

Отримати вакцинацію препаратом можна лише за попереднім записом у столичному центрі масової вакцинації у Міжнародному виставковому центрі. Наразі запис на імунізацію вакциною відкритий лише на 4 дні (22-25 липня), повідомляють в електронній медичній системі HELSI.ME.

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Які вакцини є у МВЦ

Отримати щеплення вакциною Spikevax можуть всі охочі віком від 18 років.

У Helsi також нагадують, що у МВЦ люди віком від 60 років можуть отримати щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer за попереднім записом.

Препарат CoronaVac доступний у центрі вакцинації для щеплення всіх охочих віком від 18 років.

Найкраща у світі вакцина

У травні 2021 року вчені на Всесвітньому конгресі вакцин визнали, що препарат американської фармацевтичної компанії Moderna є наразі найкращою вакциною від коронавірусу.

Ефективність вакцини оцінюється в 94,1%

Нагадаємо, що нещодавно у МВЦ трапився скандал – дехто дізнався, що комусь щеплять Pfizer, а не китайську вакцину CoronaVac. Дійшло до виклику поліції.