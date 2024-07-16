У Києві – погіршення якості повітря: жителям столиці дали поради

У Києві зафіксовано погіршення якості повітря. Рівень забрудненості – високий.

Такі дані надані станом на 16:00 16 липня. Причиною тимчасового погіршення стану повітря, ймовірно, стали метеорологічні умови.

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Низька швидкість вітру вплинула на якість повітря

Серед причин, які могли вплинути на якість повітря, – дуже низька швидкість вітру. Це сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

"На всіх пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації озону, на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою Архітектора Вербицького, 26 спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації сірководню", – кажуть у КМДА.

На правому березі загальний індекс якості повітря – 89 – 92. На лівому березі – 100. Це відповідає високому та дуже високому рівню забрудненості відповідно.

Киянам до покращення ситуації зі станом повітря рекомендують: