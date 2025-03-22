У Києві порушник на BMW тікав від поліції, а коли його наздогнали, видав дивне виправдання

У Києві поліцейські переслідували порушника на BMW, який намагався втекти. Інцидент трапився у Печерському районі.

У столиці інспектори полку поліції особливого призначення помітили автомобіль BMW, водій якого порушив правила дорожнього руху. Оскільки порушник спробував накивати п'ятами, правоохоронці заручившись допомогою патрульних, кинулися за ним у погоню, передає 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

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"Їм здалося"

Втікача, зрештою, вдалося наздогнати. Чоловік заперечив свою провину. Він заявив, що не сидів за кермом автомобіля. За його словами, працівникам поліції "усе здалося".

Під час спілкування правоохоронці помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився.

З ним провели профілактичну бесіду. Також на порушника склали відповідні адміністративні матеріали.

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До слова, іноземець заборгував знайомим 120 тисяч доларів США. Через це кредитори влаштували гонитву зі стріляниною вулицями Києва.