У Києві та Полтаві повітряна тривога: усім в укриття
11 березня 2022 , 21:19Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Луніна
Російські окупанти продовжують бомбардувати мирні українські міста. Сирени сповіщають мешканців про небезпеку, тому варто одразу йти у безпечне місце.
Мирні українські міста залишаються мішенню для російських окупантів. Ворог використовує реактивну артилерію та скидає бомби за допомогою авіації.
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Тривога у Києві та Полтаві
У Києві, Полтаві, Миргороді та Лубнах оголошено повітряну тривогу. Усім потрібно негайно піти в укриття.
Покидати безпечне місце можна лише після відповідного сигналу.
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