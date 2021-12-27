У Києві помер молодий ветеран АТО – розвідник Кирило "Одеса" Недін

У Києві 27 грудня помер ветеран АТО Кирило Недін з позивним "Одеса". Останні кілька місяців військовий боровся з онкологією. Йому було всього 34 роки.

Недін служив у різних бригадах. Останніми роками був розвідником розвідувальної роти 10 окремої гірсько-штурмової бригади, що дислокується у Коломиї.

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Коли в нього виявили хворобу, певний час він продовжував нести службу. Однак потім був змушений присвятити час лікуванню.

Що відомо про ветерана

Воїн виріс у Одесі, але в останні роки, між ротаціями в зону ООС, проживав в Івано-Франківську. Він планував там оселитися.

Побратим воїна, боєць 24 механізованої бригади імені Короля Данила Максим Ємець розповів про життя померлого, пише "Суспільне". Недін до армії був моряком, брав участь у Революції Гідності. До лав Збройних сил вступив у 2014 році, вступив у добровольчий батальйон УНСО.

За словами Ємеця, протягом 2014 – 2015 років ветеран воював поблизу Маріуполя.

У 2014 році, коли ми тільки з ним познайомилися, він розмовляв російською мовою. А вже в останні дні спілкувався чистою українською. Він дуже вболівав за українську мову,

– розповів побратим загиблого.

Згодом "Одеса" був у 108 гірсько-штурмовому батальйоні 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Опісля перейшов у 24 механізовану бригаду імені Короля Данила. Там служив до січня 2021 року. Згодом пішов на контракт у 10 гірсько-штурмову бригаду.

Ємець зазначив, що Недін хотів бути ближче до Івано-Франківська. Навіть збирався там купувати квартиру.

Почались проблеми зі здоров'ям

Потім у Недіна виникло новоутворення на плечі. Він ходив по госпіталях, де діагностували онкологію. Боєць пройшов 3 курси хімієтерапії та добре почувався. Ще у жовтні був готовий далі виконувати бойові завдання.

Ємець розповів, що востаннє спілкувався із другом 26 грудня. "Одеса" переконував, що йде на покращення. 27 грудня подзвонила його дівчина із сумною звісткою.

"Кажуть: "Герої не вмирають". А вони вмирають…", – сказав Ємець.

Ховатимуть Кирила в рідній Одесі.



Кирило Недін / Фото з фейсбуку