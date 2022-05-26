У Києві попрощалися із розвідником Едуардом "Ахіллесом" Трепільченком: фото з церемонії

У Михайлівському соборі в Києві 25 травня попрощалися загиблим у боях за волю України Едуардом Трепільченком. 34-річний розвідник був відомий за позивним "Ахілес".

Едуард служив пішов на ще у 2014 році, а після вторгнення у 2022 році знову повернувся на фронт. Як відбувалося прощання з полеглим героєм дивіться у фоторепортажі 24 каналу.

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На прощанні були рідні Едуарда – матір, брат і тітка. Також прийшли попрощатися з бійцем кілька його побратимів по службі, які змогли приїхати. Героя похоронили зі всіма військовими почестями.



Рідні Едуарда на церемонії прощання / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук



Матір і тітка Героя, який загинув за нашу свободу / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук



Військовослужбовці на церемонії прощання / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук



Хоронили зі всіма військовими почестями / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Що відомо про "Ахілеса"

Він проходив строкову службу в ЗСУ з 2007 по 2008 роки. Після цього закінчив юридичний факультет політехнічного коледжу. У 2012 році вступив до Луганського Національного Університету Внутрішніх Справ.

Едуард у 2014 році пішов на війну не вагаючись. Він вступив до добровольчого батальйону "Донбас". А вже у 2015 році пішов служити у 93 окремій механізованій бригаді ЗСУ "Холодний Яр". У ній він і продовжував боротися за майбутнє України до демобілізації у 2020 році.

Зранку 24 лютого мій брат один з перших стояв в черзі у військкомат. За три місяці війні на його рахунку десятки знищеної ворожої техніки та декілька десятків — а може й сотень — знищених окупантів,

– з гордістю розповів брат Героя.



Брат Героя на церемонії прощання / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Позивний "Ахілес" повністю виправдовував себе, оскільки чоловік завжди демонстрував неймовірну мужність. Про це говорять і побратими, які захищали Україну пліч-о-пліч із Eдуардом.

Якби всі вони мали змогу приїхати на прощання з Едуардом, то фронт би залишився без захисників. Кожний розвідник славетної 93-ї бригади мав за честь виконувати бойові завдання разом із "Ахіллесом",

– додав брат загиблого воїна.



Війна завжди забирає найкращих / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Останній бій нашого захисника Едуарда Трепільченка відбувся 20 травня. Він загинув зі зброєю в руках від пострілу ворожого танку на Ізюмському напрямку.



Церемонія прощання з холодноярівцем / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук



Кияни провели в останню путь загиблого воїна / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук



Похорон того, хто загинув зі зброєю в руках / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук



Церква, де прощалися з Героєм "Ахілесом" / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук



Загиблий на війні Едуард Трепільченко / Фото "Вечірній Київ"