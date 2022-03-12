У Києві – повітряна тривога: усі негайно в укриття

У Києві виють сирени – оголошено повітряну тривогу. Жителів столиці закликали негайно пройти в укриття.

Про це близько 05:21 години 12 березня повідомили у Київській міській державній адміністрації.

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Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!

– наголосили у КМДА.

Наголошуємо, у місті лунають сирени, які повідомляють повітряну тривогу. Жителі Києва мають знайти найближче сховище та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.