У Києві – повітряна тривога: усі негайно в укриття
12 березня 2022 , 05:24Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві виють сирени – оголошено повітряну тривогу. Жителів столиці закликали негайно пройти в укриття.
Про це близько 05:21 години 12 березня повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Читайте також Війна в Україні – більше потрясіння для світу, ніж теракти 11 вересня, – The Guardian
Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!
– наголосили у КМДА.
Наголошуємо, у місті лунають сирени, які повідомляють повітряну тривогу. Жителі Києва мають знайти найближче сховище та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.