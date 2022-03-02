У Києві та області – повітряна тривога, усім негайно в укриття
2 березня 2022 , 07:35Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал КМДА
Зранку 2 березня на Київщині почали лунати попереджувальні сирени. Повітряну тривогу в столиці та по області оголосили близько 7:33.
Зберігайте спокій та рухайтеся до найближчого укриття. Не покидайте його, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій повітряної тривоги.
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Станом на ранок 2 березня триває вже сьома доба російського вторгення в Україну. Загарбники продовжують наступ на Київ, але – марно.
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