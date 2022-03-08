У Києві та Василькові повітряна тривога – всі в укриття

У Києві та Василькові лунають сирени – оголосили повітряну тривогу. Міста можуть обстріляти.

У Києві та Василькові, який знаходиться у київській області, оголосили повітряну тривогу – мешканці міст мають якнайшвидше пройти до укриттів.

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Якщо лунає сирена повітряної тривоги, це означає, що на місто можуть скинути ворожі снаряди. Мешканці мають сховатися у найближчих укриттях та чекати на відбій тривоги.

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