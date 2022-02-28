У Києві повітряна тривога - всі в укриття

28 лютого 2022 , 10:59
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Джерело:

КМДА

У Києві оголосили повітряну тривогу. Мешканців просять терміново пройти до найближчих укриттів.

У Києві оголосили повітряну тривогу – на місто можуть здійснити напад. Мешканцям треба якнайшвидше пройти до сховищ чи укриттів. 

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УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Автор: Ярослава Прадід