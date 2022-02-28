У Києві повітряна тривога - всі в укриття

У Києві оголосили повітряну тривогу. Мешканців просять терміново пройти до найближчих укриттів.

У Києві оголосили повітряну тривогу – на місто можуть здійснити напад. Мешканцям треба якнайшвидше пройти до сховищ чи укриттів.

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УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!