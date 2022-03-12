У Києві та Житомирі повітряна тривога: всі в укриття
12 березня 2022 , 02:48Читать новость на русском
У Києві та Житомирі оголосили повітряну тривогу. Всіх людей негайно закликають пройти в укриття.
Відповідна інформація з'явилась на офіційних місцевих сайтах. Зокрема це трапилось о 02:45 та 02:47 12 березня відповідно.
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У Києві та Житомирі повітряна тривога
Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
– мовиться у повідомленні.
Також сирени увімкнули у Житомирі. Ба більше, о 02:55 з'явилось повідомлення про повітряну тривогу в Київській області, Ніжині, Коростені, Бердичеві.
Людей закликають перебувати в укриттях аж до повідомлення про її відбій.
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