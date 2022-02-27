У Києві лунає повітряна тривога
27 лютого 2022 , 23:55Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві знову чутно повітряну тривогу. Негайно вирушайте у найближче укриття!
Така інформація станом на 27 лютого 23:53. Людей просять терміново йти в укриття цивільного захисту.
Увага Інформація про те, що Київ оточений, – брехня та маніпуляція, – прессекретарка Кличка
Це може врятувати вам життя. До слова, це вже четвертий сигнал сирен за день.
Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту,
– мовиться у повідомленні.
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