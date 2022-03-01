У Києві повітряна тривога

У Києві оголосили повітряну тривогу. Людей закликали терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Сирени в українській столиці завили приблизно о 14:05.

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Що треба робити, якщо увімкнули сирени

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб своєчасно чути розпорядження місцевої влади;

підготувати медичну аптечку, документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей, документи про освіту, пенсійне посвідчення, військовий квиток тощо), гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;

вимкнути в будинку/квартирі газ, водопостачання, електрику, зачинити вікна в помешканні та ущільнити їх;

уточнити місце розташування найближчого укриття (підвальне приміщення, паркінг, метрополітен тощо), в якому можна сховатися.

Додамо, що повітряну тривогу у Києві оголошували вже 4 рази від початку доби, 1 лютого.

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