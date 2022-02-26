У Києві пожежа у двох складських будівлях: її вже гасять
26 лютого 2022 , 11:04
Джерело:ДСНС
У Києві виникла пожежа у двох складських будівлях на площі близько 700 квадратних метрів. Пожежа розповсюдилася на розташовані поруч гаражі.
У ДСНС повідомляють, пожежа виникла 26 лютого о 08:30 в Солом’янському районі по вулиці Волинська 69. До гасіння залучено 20 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Загорання виникло внаслідок попадання боєприпасу. Під час пожежі виявлено тіло охоронця одного зі складів,
– заявили в ДСНС.
Загинуло 2 людей
У ДСНС повідомили, що станом на 10:18 пожежу в складських будівлях та гаражах у Солом'янському районі локалізовали на площі 700 метрів квадратних.
За попередньою інформацією, 2 особи загинули.
Пожежа у Солом'янському районі / Фото ДСНС