У Києві пожежа у двох складських будівлях: її вже гасять

У Києві виникла пожежа у двох складських будівлях на площі близько 700 квадратних метрів. Пожежа розповсюдилася на розташовані поруч гаражі.

У ДСНС повідомляють, пожежа виникла 26 лютого о 08:30 в Солом’янському районі по вулиці Волинська 69. До гасіння залучено 20 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.

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Загорання виникло внаслідок попадання боєприпасу. Під час пожежі виявлено тіло охоронця одного зі складів,

– заявили в ДСНС.

Загинуло 2 людей

У ДСНС повідомили, що станом на 10:18 пожежу в складських будівлях та гаражах у Солом'янському районі локалізовали на площі 700 метрів квадратних.

За попередньою інформацією, 2 особи загинули.

Пожежа у Солом'янському районі / Фото ДСНС