Причетний син ректора ВНЗ: в Києві виявили нову схему уникнення від мобілізації

Правоохоронці виявили схему, яка допомагала чоловікам уникнути мобілізації за допомогою "вступу" до київських ВНЗ. До схеми причетний син ректора одного з навчальних закладів.

Причетним до схеми правоохоронці вже повідомили про підозри. Наразі стосовно цієї справи триває досудове розслідування.

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Як працівник ВНЗ допомагав ухилитися від мобілізації

У Київській міській прокуратурі зазначили, що син з батьком, що є працівником університету, разом зі ще одним спільником за гроші допомагали військовозобов’язаним стати студентами задля уникнення мобілізації, а також успішно проходити навчання.

Задокументовано, як один зі студентів за 200 доларів США був переведений на денну форму навчання у коледжі. Чоловіку на той момент було 26 років,

– наголосили прокурори.

Водночас іншому військовозобов'язаному, якому вже виповнилось 35 років, у цьому виші допомогли стати студентом вищого навчального закладу на Київщині за 1 500 доларів США. Чоловік не мав відповідного військово-облікового документа, але в навчальному закладі цього не помітили. За це з нього додатково взяли 300 доларів США.

"Метою вступу чоловіків до навчальних закладів було оформлення відстрочки від мобілізації", – мовиться у повідомленні прокуратури.

Син ректора університету, за даними слідства, є військовослужбовцем військової служби правопорядку. Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Санкція статті, у разі доведення провини підозрюваних у судовому порядку, передбачає до 8 років позбавлення волі.

Правоохоронці викрили схему з ухилення від мобілізації в одному з ВНЗ / Фото Київської міської прокуратури і поліції Києва

Що додали про схему у поліції

У поліції Києва також зазначили, що до завдань приватного підприємця, який співпрацював із батьком-ректором і його сином, входили обов'язки щодо пошуку "клієнтів" та отримання від них грошей.

"А науковець університету, маючи зв'язки із посадовцями різних вишів вже "домовлявся" про зарахування "студентів" на денне навчання та успішне складання сесій. Загалом, такі "послуги" коштували "студентам" від 200 до 1 500 доларів США", – підкреслили правоохоронці.

Фігурантам оголошено про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за прийняття неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, та за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.