У Києві приватні перевізники відновили роботу на 11 маршрутах

Столиця повертається до звичного життя. Приватні перевізники Київщини прийняти рішення відновити роботу.

Наразі доступні 11 маршрутів. Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі КМДА.

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Маршрути, які відновили роботу: №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 та 598.

У КМДА зауважили, що в разі необхідності кількість рухомого складу буде збільшуватися як на таких маршрутах, так і на загальноміських маршрутах великої протяжності.

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