Відмовились обслуговувати українською: у Києві продавці морозива побили покупця

У Києві в ботанічному саду Фоміна 13 липня трапився мовний скандал. Продавчиня морозива відмовилась обслуговувати покупця українською, а її чоловік нібито побив киянина.

Зі слів постраждалого, він просив, аби його обслуговували українською мовою, але нарвався на бійку. Опісля чоловік викликав поліцію – вона їхала на виклик 50 хвилин й відмовлялась розбиратися у ситуації.

До теми "Кому она нужна ваша "українська мова": у Києві спалахнув скандал у дитячому таборі

Побили за українську мову: деталі

Ім'я потерпілого – Володимир Олівець наполягав на тому, щоб правоохоронці прийняли заяву. І для цього йому довелося їхати у відділок.

Мене побили за українську мову! Не думав, що доживу до такого, але сьогодні таки сталося. Продавчиня в ботсаду імені Фоміна навідріз відмовляється обслуговувати українською, а її чоловік-напарник, з характерним татуюванням на плечі, ще й б’є,

– написав Олівець.

Зі слів постраждалого, він тричі викликав поліцію й один раз скаржився на патрульних, які прибули на місце.

Актуально У закон про мову хочуть внести зміни: які і навіщо



Головне про мовний закон / Інфографіка 24 каналу