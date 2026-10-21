Київ атакували ракети: в одному з районів є постраждалі, пошкоджено АЗС і будинки

Увечері 21 жовтня Росія атакувала Київ ракетами. Під час повітряної тривоги у столиці прогриміли вибухи.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Що відомо про атаку?

Повітряну тривогу червоного рівня оголосили о 22:06 у більшості регіонів України, зокрема у столиці. Пов'язана вона була із загрозою ракетного обстрілу.

Через дві хвилини Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог запустив балістичну ракету у напрямку Києва. Майже одразу стало відомо, що на місто летять кілька цілей.

Вже близько 22:12 жителі столиці почули серію вибухів. Кличко підтвердив, що місто атакує балістика та закликав містян перебувати в укриттях під час тривоги.

Згодом у КМВА розповіли про перші наслідки обстрілу. У Дніпровському районі Києва внаслідок ракетної атаки пошкоджено приватні житлові будинки. А на іншій локації у тому ж районі пошкоджено АЗС. За попередньою інформацією, постраждали люди.

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Нагадаємо, вдень російські війська атакували дронами один із закладів торговельної мережі "Метро" у Рівному. За попередніми даними, минулось без постраждалих, однак внаслідок удару роботу закладу призупинили.