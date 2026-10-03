У Києві прогриміли вибухи: регіон тероризують дрони

Вдень 3 жовтня російські дрони продовжують атакувати Україну. Вибухи сколихнули, зокрема, столицю.

Про це пише Суспільне.

Які наслідки вибухів у Києві?

Повітряну тривогу жовтого рівня у Києві оголосили о 14:59. За кілька хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивних безпілотників на Київщині.

Зокрема, орієнтовно у той час ворожі цілі летіли в напрямку Чабанів або Вишневого, а згодом – Жулян.

Вже близько 15:01 у столиці було чутно звуки вибухів. А о 15:13 пролунав відбій тривоги. Наразі місцева влада не інформувала про можливі наслідки атаки.

У разі повторного оголошення повітряної тривоги варто якнайшвидше пройти до укриття і перебувати там до відбою загрози.

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Нагадаємо, російські війська обстріляли вантажне судно під прапором Ліберії, що перебував в одному з портів на Одещині. Унаслідок атаки матрос-моторист загинув, а ще троє членів екіпажу постраждали. Інших евакуювали.